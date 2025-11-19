Гехи вернется к "Вулверхэмптону"
Капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи вернется к матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в ближайший уикенд.
Из-за травмы стопы Гехи пропустил последний матч "Пэлас" перед международным перерывом, а главный тренер "орлов" Оливер Гласнер даже заявил, что Марк "не может ходить".
Несмотря на травму, Гехи откликнулся на вызов в сборную Англии. Правда, Марк так и не смог приступить там к тренировкам, поэтому досрочно вернулся в свой клуб на лечение.
Как стало известно Sky Sports, сейчас Гехи чувствует себя гораздо лучше, и есть все шансы, что Марк не пропустит дебют Роба Эдвардса на посту главного тренера "Вулверхэмптона" в ближайшую субботу.
