"Юнайтед" проявил интерес к Гехи
"Манчестер Юнайтед" стал неожиданным претендентом на капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.
Главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер уже подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Гехи продлен не будет, и интрига лишь в том, уйдет Марк следующим летом или уже в январе.
Ранее "Юнайтед" не назывался среди претендентов на Гехи, однако отсутствие заметного прогресса в переговорах с Харри Магуайром о новом контракте заставило "красных дьяволов" обратить свой взор на Марка.
Теперь, утверждает Daily Mail, "Юнайтед" может сделать свое предложение о покупке 25-летнего защитника сборной Англии в январе.
В этом сезоне Гехи остается ключевой фигурой команды Гласнера, забив один гол и отдав три результативные передачи в 18 матчах с учетом всех соревнований.
19.11.2025 12:00
Просмотров: 214
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: