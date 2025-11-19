"Юнайтед" проявил интерес к Гехи

"Манчестер Юнайтед" стал неожиданным претендентом на капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер уже подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Гехи продлен не будет, и интрига лишь в том, уйдет Марк следующим летом или уже в январе.



Ранее "Юнайтед" не назывался среди претендентов на Гехи, однако отсутствие заметного прогресса в переговорах с Харри Магуайром о новом контракте заставило "красных дьяволов" обратить свой взор на Марка.



Теперь, утверждает Daily Mail, "Юнайтед" может сделать свое предложение о покупке 25-летнего защитника сборной Англии в январе.



В этом сезоне Гехи остается ключевой фигурой команды Гласнера, забив один гол и отдав три результативные передачи в 18 матчах с учетом всех соревнований.