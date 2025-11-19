Фаулер назвал две позиции, которые "Ливерпулю" нужно укрепить в январе

Экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер назвал две позиции, которые "красным" нужно укрепить в зимнее трансферное окно, чтобы спасти этот сезон.

Пока "Ливерпуль" не справляется с защитой титула, проиграв пять из 11 матчей нового сезона Премьер-Лиги.



Фаулер связывает неудовлетворительные результаты "Ливерпуля" со слабостью обороны, советуя главному тренеру Арне Слоту обзавестись центральным защитником и опорником.



"Думаю, нам нужен игрок типа Фабиньо в опорную зону. В лице Макаллистера, Гравенберха и Собослаи мы обладаем тремя замечательными игроками, и недостаточная дисциплина была бы неправильной фразой, потому что эти игроки способны быть дисциплинированными".



"Но вам нужен этот дисциплинированный игрок, который будет располагаться в этой зоне и все контролировать. Временами "Ливерпуль" может играть слегка чересчур рискованно, когда трое полузащитников идут вперед. Думаю, им нужно немного надежности перед четверкой защитников".



"И не дай Бог что-нибудь случится с Виргилом Ван Дейком. Если он получит травму, они окажутся в действительно тревожном положении. Поэтому, думаю, им нужно пойти и подписать центрального защитника".



"Конечно, летом к нам сватали Марка Гехи, и его имя снова будет у всех на устах. Он действительно великолепный игрок. Если ты хороший игрок, и тебя сватают в "Ливерпуль", ты можешь быть рад", — цитирует Фаулера Daily Mirror.