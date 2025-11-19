Майк Дин: "Я никогда не ладил с Венгером"

Бывший рефери Премьер-Лиги Майк Дин назвал экс-рулевого "Арсенала" Арсена Венгера в качестве тренера, с которым у него было больше всего конфликтов.

Дин обслужил 560 матчей Премьер-Лиги в качестве рефери с 2000 по 2022 год, затем еще один сезон отработав арбитром VAR.



В течение своего времени Дин показал 2,066 желтых карточек и 113 красных, а также назначил 183 пенальти в рамках Премьер-Лиги, и больше других решениями Майка был недоволен именно Венгер.



"Я никогда не ладил с Арсеном Венгером. Я не знаю, в чем дело. Я не знаю, из-за того ли это, что каждый раз, когда я обслуживал их матч, они проигрывали. Каждый раз, когда я судил "Арсенал", я чувствовал себя не в своей тарелке".



"Я разговаривал с некоторыми людьми, которые трудились там, а теперь на пенсии, и они сказали, что, как только в понедельник появлялось расписание, и они видели, что я назначен рефери, они сразу думали: "У нас нет шансов". С ним (Венгером) было сложнее всего".



"А то, как сэр Алекс Фергюсон приходил и устраивал взбучку рефери, это немного миф. Он никогда так не поступал".



"Он мог сказать это телевидению, но он практически не приходил к нам в раздевалку. По тому, как он разговаривал с телевидением, можно было предположить, что он это делал, но нет. В этом плане они (Фергюсон и Венгер) были небо и земля", — цитирует Дина talkSPORT.