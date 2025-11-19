Гонсало Гарсия стал целью для "Брайтона" на январь

Нападающий испанского "Реала" Гонсало Гарсия является трансферной целью для "Брайтона" на январь.

В прошлом сезоне 21-летний Гарсия наколотил 25 мячей за "Кастилью", выступающую в Сегунде вторую команду "Реала".



Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо оценил успехи Гарсии, взяв того на клубный Чемпионат Мира, где Гонсало забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в шести матчах.



Затем Гарсия заключил новый контракт и в новом сезоне сыграл 12 матчей, однако 11 из них оказались выходами на замену.



Гарсии не хватает игровой практики, и Daily Mail утверждает, что "Брайтон" находится среди клубов, проявляющих интерес к молодому испанцу, которого также хотят "Лидс" и "Сандерленд".



"Реал" может быть открыт к уходу Гарсии в январе, но только на правах аренды.