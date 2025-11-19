Четыре клуба Премьер-Лиги следят за Брауном

"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл" проявляют интерес к левому защитнику немецкого "Айнтрахта" Натаниэлю Брауну.

Браун прибыл в "Айнтрахт" из академии "Нюрнберга" в 2022 года и в этом сезоне проявляет себя в качестве ключевого игрока команды.



22-летний американо-немец обладает скоростью, хладнокровен при владении мячом и охотно подключается в атаку, заслужив сравнения с Альфонсо Дэвисом и Жоау Канселу — игроками, чей профиль имеет большую привлекательность для клубов Премьер-Лиги.



Близкие к Брауну источники сообщили TEAMtalk, что "Сити", "Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл" находятся среди клубов, которые внимательно следят за ситуацией Натаниэля, и могут выдвинуть свои предложения в 2026 году.



Браун имеет контракт до 2030 года, однако у Натаниэля есть с "Айнтрахтом" джентльменская договоренность, которая позволяет ему беспрепятственно уйти в большой клуб.



В данный момент Браун оценивается в 45-55 миллионов евро (40-48 млн. фунтов), что является вполне посильной суммой для представителей Премьер-Лиги. Сам Натаниэль открыт к переезду в Англию.