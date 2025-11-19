"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Семеньо

Арне Слот и Антуан Семеньо "Ливерпуль" лидирует в борьбе за нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в преддверии зимнего трансферного окна.

На днях стало известно, что в январе Семеньо может быть выкуплен за фиксированную сумму в 65 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Такова особенность нового контракта, подписанного Семеньо минувшим летом. Поэтому "Борнмут" может быть бессилен помешать уходу Антуана. Более того, 20 процентами от своей прибыли "вишенками" пришлось бы поделиться с "Бристоль Сити", бывшим клубом 25-летнего ганца.

На протяжении предыдущих недель и месяцев Семеньо сватали в различные клубы, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако TEAMtalk утверждает, что эту гонку в данный момент возглавляет "Ливерпуль".

Более того, именно "Ливерпуль" является наиболее предпочтительным направлением для самого Семеньо, которого в свое время привел в "Борнмут" Ричард Хьюз, нынешний спортивный директор "красных".

Приобретение Семеньо в январе помогло бы "Ливерпулю" справиться с отсутствием Мохамеда Салаха, который из-за участия в Кубке Африки рискует пропустить до восьми матчей команды Арне Слота.




