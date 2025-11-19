Антони поведал, что мог уйти из МЮ в "Баварию"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Антони рассказал, что мог перейти в "Баварию" вместо "Реал Бетис".

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" продал Антони за 21.6 млн. фунтов в "Реал Бетис", где бразилец провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.



В последний момент перехватить Антони пыталась "Бавария", чей главный тренер Венсан Компани лично поговорил с игроком, однако тот не изменил свое решение.



"Бавария" пыталась заполучить меня в заключительные 24 часа летнего окна. Компани лично мне позвонил. Мы поговорили, и он сказал, что всегда был большим поклонником моей игры".



"Но я уже дал свое слово "Бетису", и я не мог предать их. "Бетис" делает меня счастливым", — сообщил Антони Globo.