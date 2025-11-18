У Хаверца случился рецидив

У нападающего "Арсенала" Кая Хаверца случился рецидив в процессе восстановления после травмы колена.

Хаверц повредил свое колено в матче первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в августе. Впоследствии Кай перенес операцию.



Возвращение Хаверца на футбольное поле ожидалось в начале декабря, однако теперь 26-летний игрок сборной Германии был отброшен назад.



"У Кая случился небольшой рецидив, но в целом его дела идут хорошо. Ожидается, что он вернется ближе к концу года", — цитирует главного тренера немецкой сборной Юлиана Нагельсманна Football.London.