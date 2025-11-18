"Борнмут" интересуется "новым Эссьеном"

"Борнмут" заинтересован в приобретении полузащитника датского "Норшелланна" Калеба Йиренки.

19-летний Йиренки является продуктом знаменитой академии Right to Dream из Ганы и уже успел проявить себя в Европе.



Йиренки заслужил сравнения со своим легендарным соотечественником Майклом Эссьеном, блиставшим в Премьер-Лиге в составе "Челси", и сейчас оценивается в 20 миллионов фунтов.



По информации Daily Mail, своей игрой за "Норшелланн" в последние месяцы Йиренки привлек внимание ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Арсенал", но "Борнмут" готов уже сейчас предложить Калебу возможность перебраться в Англию.



Козырем "Борнмута" в борьбе за Йиренки может стать нападающий "вишенок" Антуан Семеньо, партнер Калеба по сборной Ганы.



Добавим, в "Норшелланне" Йиренки раскрылся как опорный полузащитник, но также способен сыграть правого полузащитника и даже правого защитника.