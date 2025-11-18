"Арсенал" опасается, что Габриэль пропустит минимум четыре недели

Габриэль Магальяэс "Арсенал" опасается, что защитник Габриэль Магальяэс пропустит несколько недель с травмой бедра.

Габриэль повредил свое правое бедро в победном для сборной Бразилии товарищеском матче против Сенегала на "Эмирейтс" в минувшую субботу (2:0).

По информации BBC, Габриэль все еще проходит обследования и медицинские тесты, поэтому окончательный диагноз пока не поставлен, а точные сроки восстановления не определены.

Однако первичные признаки говорят о том, что 27-летний бразилец пропустит минимум четыре недели, а значит вернется в строй уже после Нового года.

Габриэль сыграл каждую минуту каждого матча "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, так что это будет ощутимая потеря для команды Микеля Артеты.

В отсутствие Габриэля на роль партнера Вильяма Салиба по центру обороны могут претендовать Пьеро Инкапье и Кристиан Москера.




Метки Арсенал, Габриэль, сборная Бразилии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 278




Поиск: