"Арсенал" опасается, что Габриэль пропустит минимум четыре недели

"Арсенал" опасается, что защитник Габриэль Магальяэс пропустит несколько недель с травмой бедра.

Габриэль повредил свое правое бедро в победном для сборной Бразилии товарищеском матче против Сенегала на "Эмирейтс" в минувшую субботу (2:0).



По информации BBC, Габриэль все еще проходит обследования и медицинские тесты, поэтому окончательный диагноз пока не поставлен, а точные сроки восстановления не определены.



Однако первичные признаки говорят о том, что 27-летний бразилец пропустит минимум четыре недели, а значит вернется в строй уже после Нового года.



Габриэль сыграл каждую минуту каждого матча "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, так что это будет ощутимая потеря для команды Микеля Артеты.



В отсутствие Габриэля на роль партнера Вильяма Салиба по центру обороны могут претендовать Пьеро Инкапье и Кристиан Москера.