"Арсенал" опасается, что Габриэль пропустит минимум четыре недели
"Арсенал" опасается, что защитник Габриэль Магальяэс пропустит несколько недель с травмой бедра.
Габриэль повредил свое правое бедро в победном для сборной Бразилии товарищеском матче против Сенегала на "Эмирейтс" в минувшую субботу (2:0).
По информации BBC, Габриэль все еще проходит обследования и медицинские тесты, поэтому окончательный диагноз пока не поставлен, а точные сроки восстановления не определены.
Однако первичные признаки говорят о том, что 27-летний бразилец пропустит минимум четыре недели, а значит вернется в строй уже после Нового года.
Габриэль сыграл каждую минуту каждого матча "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, так что это будет ощутимая потеря для команды Микеля Артеты.
В отсутствие Габриэля на роль партнера Вильяма Салиба по центру обороны могут претендовать Пьеро Инкапье и Кристиан Москера.
18.11.2025 20:00
Просмотров: 278
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: