Санья: "Семеньо вывел бы МЮ на новый уровень"

Бывший защитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Бакари Санья считает, что нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо вывел бы "Манчестер Юнайтед" на новый уровень.

Накануне стало известно, что новый контракт Семеньо предусматривает отступные в 65 миллионов фунтов на январь, а следующим летом сумма выкупа будет еще меньше.



Среди претендентов на Семеньо значатся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", однако Санья считает, что Антуан прекрасно бы подошел "Юнайтед". Правда, Бакари предостерегает 25-летнего ганца от трансфера посреди сезона.



"Забегая вперед, если он хочет покинуть "Борнмут" и остаться в Премьер-Лиге, то "Манчестер Юнайтед" стал бы подходящим вариантом для него. Он бы определенно помог их клубу вернуться в верхнюю часть таблицы лиги. Если он перейдет, то будет рассматриваться игроком, который сделал разницу и вывел "Юнайтед" на новый уровень".



"Он молод, свеж и в этом сезоне доказал, что может проявлять себя в больших матчах, поэтому я думаю, "Олд Траффорд" стал бы хорошим направлением для него".



"На месте Антуана Семеньо я бы остался в "Борнмуте" до конца сезона. Смена клуба в январское окно может нарушить сезон игрока. Гораздо лучше остаться до лета и затем принять решение, чтобы полноценно освоиться в новой команде вместо того, чтобы переходить посреди сезона", — цитирует Санья Daily Mirror.