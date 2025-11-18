Нападающий "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья назвал свою лучшую позицию на футбольном поле.

Кунья стал первым приобретением "Юнайтед" минувшим летом, перебравшись из "Вулверхэмптона" за 62.5 млн. фунтов.



Пока Кунья забил лишь один гол за "Юнайтед", однако постепенно 26-летний бразилец становится все более важным игроком для команды Рубена Аморима.



На протяжении своей карьеры, и уже в "Юнайтед" Кунье довелось поиграть на различных позициях, но сам Матеус чувствует себя лучше всего в качестве оттянутого нападающего.



"Моя любимая позиция — это быть на поле и, конечно, помогать своим партнерам по команде. Прямо сейчас в сборной Бразилии у меня немного другая роль, я помогаю команде в розыгрыше мяча и атакую как нападающий".



"Я чувствую себя комфортно, играя "ложную девятку". Это позволяет мне участвовать в комбинациях и чаще касаться мяча", — цитирует Кунью Daily Mirror.