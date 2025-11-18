"Арсенал" готов отправить Нванери в аренду
"Арсенал" открыт к идее отправить своего вингера Итана Нванери в аренду на вторую половину сезона.
Минувшим летом "Арсенал" отразил интерес к Нванери со стороны других клубов, включая "Челси", и даже заключил с Итаном новый контракт.
Но если в прошлом сезоне Нванери сыграл 37 матчей во всех соревнованиях, забив 10 голов, то в этой кампании Итан принял участие лишь в девяти поединках, включая три выхода в стартовом составе.
Не имея возможности обеспечить Нванери регулярной игровой практикой, "Арсенал" готов подумать о том, чтобы отправить 18-летнего англичанина в аренду, сообщает Daily Mail.
"Арсенал" по-прежнему возлагает большие надежды на Нванери и продавать своего воспитанника не собирается.
18.11.2025 16:00
