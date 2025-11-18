"Челси" интересуется Льюис-Скелли

"Челси" наводит справки насчет левого защитника "Арсенала" Майлса Льюис-Скелли.

Льюис-Скелли стремительно ворвался на сцену в прошлом сезоне, проявив себя в "Арсенале", дебютировав за сборную Англии и заключив новый контракт.



Но в этом сезоне 19-летний англичанин вчистую проигрывает конкуренцию Риккардо Калафьори, в рамках Премьер-Лиги отметившись лишь семью появлениями на замену.



Ситуация Льюис-Скелли привлекла внимание ряда клубов, включая "Челси", который, как утверждает журналист Саймон Филлипс, уже делает запросы насчет Майлса.



В лице Марка Кукурельи "Челси" обладает одним из лучших левых защитников в Премьер-Лиге, однако у "синих" нет равноценной замены 27-летнему испанцу, а способный сыграть на этой позиции Йоррел Хато видит свое будущее в центре обороны.