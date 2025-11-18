Галлахер не собирается назад в Премьер-Лигу

Полузащитник испанского "Атлетико" Конор Галлахер дал понять, что не собирается возвращаться в Премьер-Лигу в январе.

В последние недели ходили упорные слухи, что "Манчестер Юнайтед" готов арендовать Галлахера на вторую половину сезона, обеспечив Конора регулярной игровой практикой в преддверии ЧМ-2026.



25-летний полузащитник сборной Англии не скрывает того, что хочет играть больше, однако свое будущее по-прежнему связывает с "Атлетико".



"Нет, нет, конечно, нет, я не могу быть доволен своей ситуацией. Думаю, никто не будет доволен, если играет не так много, как ему хотелось бы, но я продолжу очень упорно трудиться, чтобы помогать команде, когда получаю шанс. Надеюсь, у меня будет больше возможностей выходить в старте".



"Я очень счастлив здесь. Моя цель — выигрывать трофеи с "Атлетико", и я хочу, чтобы моя роль в команде была больше".



"Как я уже сказал, я собираюсь продолжать трудиться как можно упорнее, чтобы я больше играл и помогал команде", — цитирует Галлахера Evening Standard.