"Тоттенхэм" планирует продлить контракт Биссума

"Тоттенхэм" планирует воспользоваться своей опцией по продлению контракта с полузащитником Ивом Биссума на 12 месяцев.

Биссума еще не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" при Томасе Франке и в данный момент отсутствует с травмой, однако "шпоры" не хотят терять Ива свободным агентом в конце сезона, когда истекает контракт игрока.



Похожим образом "Тоттенхэм" поступил в прошлом сезоне с Соном Хен Мином, когда активировал опцию продления на 12 месяцев, а затем продал игрока в "Лос-Анджелес" за 20 миллионов фунтов.



При этом Биссума не входит в планы Франка и с высокой вероятностью уже не сыграет за "Тоттенхэм", а на продление контракта клуб идет исключительно для того, чтобы защитить трансферную стоимость 29-летнего малийца, сообщает Daily Mail.



"Тоттенхэм" будет открыт к предложениям насчет Биссума в январе, когда Ив должен вернуться в строй и уехать в свою сборную для выступления на Кубке Англии.



Утверждается, что некоторый интерес к Биссума проявляет "Фулхэм", а минувшим летом к Иву присматривались "Фенербахче" и "Галатасарай".