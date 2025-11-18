Тухель собирается навестить Трента в Мадриде

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что собирается в Мадрид на разговор с защитником "Реала" Трентом Александер-Арнольд.

Трент не был вызван Тухелем в этот международный перерыв, а вообще не играет за сборную с тех пор, как провел 26 минут против Андорры в июне.



В матче против Албании в минувшее воскресенье Тухель задействовал на позиции правого защитника Джарелла Куансу из "Байера", и Томас собирается лично обсудить ситуацию Трента.



"Во-первых, моя работа в том, чтобы поддерживать контакт с каждым, с игроками вроде Трента. У нас длинный список из 55-60 игроков, и я должен связаться с ними и объяснить им, почему их здесь нет. Я должен объяснить им, что они должны сделать и в чем они могут прибавить. Могут ли они вообще что-нибудь сделать или просто таков мой выбор? Так что в этом моя работа на ближайшие недели и месяцы".



"Конечно, я очень доверяю Джареллу. Я вижу его талант, но я оцениваю все качества. Он высок, он быстр, он хорошо поддерживает игру. Он силен в воздухе. Я видел, что он был очень хорош, играя на этой позиции за "Ливерпуль". Поэтому я всегда хотел попробовать. И он сыграл каждую минуту за "Байер" после Евро U-21. Поэтому в данный момент он слегка опережает Трента".



"Я ненавижу телефонные звонки — уж лучше FaceTime. Так я хотя бы вижу выражение лица и получаю ощущение от человека. Либо мне придется навестить их, побывать на тренировках, на базе".



"Означает ли это, что я поеду в Мадрид? Это может быть групповой визит. Мы можем повидать Джуда (Беллингема) и Трента, посетить их клуб. А некоторым мы позвоним. Посмотрим".



"Слушайте, мы едва закончили сбор, и я думаю, мне важно связаться с каждым, даже с парнями, которые не вызываются регулярно, чтобы дать им честную обратную связь", — цитирует Тухеля The Telegraph.