Проблемы "Ливерпуля" и способен ли Слот их решить

Защита чемпионского титула не складывается для "Ливерпуля" в этом сезоне. Команда Арне Слота столкнулась с рядом трудностей — как объективных, так и субъективных, которые не зависят от футболистов и тренера. Разбираем проблемы "красных" и их способность найти решения в ближайшее время.

В 11-м туре Премьер-Лиги "Ливерпуль" потерпел сокрушительное поражение со счетом 3:0 от "Манчестер Сити", что развеяло оптимизм, вызванный победами над "Реалом" и "Астон Виллой", и оставило команду Арне Слота на расстоянии восьми очков позади лидирующего "Арсенала".



18 очков "Ливерпуля" — это худший результат после 11 первых туров при защите чемпионского титула со времен "Лестера" в 2016 году, и проблемы нарастают практически во всех областях.



Долгая адаптация Вирца



Летнее приобретение "Ливерпулем" Флориана Вирца из "Байера" за 116 миллионов фунтов было воспринято как крупный успех, ведь были обставлены "Бавария" и "Реал". "Он исключительный. Он лучший игрок, который у нас есть в Германии. Болельщики его полюбят", — сказал бывший полузащитник "Ливерпуля", а ныне эксперт по Бундеслиге Дитмар Хаманн в интервью The Athletic.



Слот считал Вирца неотъемлемой частью команды, способной восполнить творческий вакуум после ухода Трента Александер-Арнольда в "Реал". За два предыдущих сезона в "Байере" игрок сборной Германии забил 34 гола и отдал 35 голевых передач.



Однако добиться от Вирца максимальной отдачи стало непростой задачей. 22-летнему плеймейкеру оказалось сложно адаптироваться к темпу и физическим требованиям в Премьер-Лиге. Он еще не сделал ни одного результативного действия в чемпионате, и неслучайно, что его самые обнадеживающие выступления пришлись на Лигу Чемпионов, где стиль игры ему больше подходит.



От первоначального плана Слота использовать Вирца в качестве 10-го номера в тройке полузащитников пришлось отказаться, потому что команда была слишком уязвима без мяча. Голландец также экспериментировал с использованием его как справа, так и слева. Это сработало против "Реала", но выглядело не так хорошо на "Этихад", где Флориан остался в тени.



"Флориану нужно время, чтобы адаптироваться к своим товарищам по команде, а товарищам по команде нужно время, чтобы адаптироваться к нему", — сказал Слот журналистам перед выездом к "Сити".



Он молод, и к этому нужно относиться с пониманием, но нет сомнений, что "Ливерпуль" страдает от того, что уже ноябрь, а Вирц еще не показывает выдающейся игры в Премьер-Лиге.



Отсутствие баланса и ротации



После победы над "Астон Виллой" Слот сделал единственное изменение в составе, чтобы победить "Реал", а затем тот же стартовый состав был разгромлен "Манчестер Сити".



Очевидно, Слот пытался придать импульс сезону "Ливерпуля", выбрав стабильность вместо ротации. Это подход, который хорошо сработал в первой половине прошлой кампании, когда его команда взяла под контроль гонку за титул, хотя и привел к некоторому выгоранию на заключительной трети дистанции.



Слот по-прежнему находится в нижней части таблицы тренеров Премьер-Лиги по ротации — суммарно он сделал 15 изменений в стартовом составе, что является шестым результатом в дивизионе, и задействовал в общей сложности 22 игроков.



Но во всех соревнованиях в этом сезоне Слот чаще проводил ротацию, хотя и пытался интегрировать в состав целых семь новых игроков. Чтобы переломить ситуацию в "Ливерпуле", ему нужно найти баланс.



Плохая форма Конате



В прошлом сезоне партнерство Ибраимы Конате с Виргилом Ван Дейком стало фундаментом для успеха "Ливерпуля" в чемпионской гонке. Конате использовал свою скорость, чтобы устранять опасность, и свою силу, чтобы сдерживать нападающих. Он также был весьма полезен в фазе построения атак.



В этом сезоне все по-другому. Конате был болезненно уязвим в матче против "Манчестер Сити", совершив ошибку, которая привела к пенальти, который Эрлинг Холанд не смог реализовать, а затем, позволив норвежцу свободно нанести удар головой и забить первый гол. "Горожане" почувствовали эту слабость и безжалостно атаковали Конате.



Француз был настолько нестабилен в этом сезоне, что ему повезло, что он все еще в основе. Хотя он доминировал в матчах против "Арсенала" и "Реала", ошибки случались слишком часто. Он медленно начал сезон, особенно плохо сыграл в поражениях от "Кристал Пэлас", "Галатасарая" и "Брентфорда" и, похоже, испытывает недостаток уверенности в себе.



Отсутствие альтернатив в центре обороны также не помогает. "Ливерпуль" может рассчитывать только на Джо Гомеса после того, как он упустил Марка Гехи и потерял Джованни Леони с тяжелой травмой.



Тот факт, что истекающий в конце сезона контракт Конате даже не является предметом серьезных обсуждений, многое говорит о его форме. Через семь недель он сможет вступать переговоры с европейскими клубами о подписании предварительного контракта в качестве свободного агента, но немногие болельщики требуют, чтобы "Ливерпуль" предложил ему больше денег и убедил остаться.



Проблемы с адаптацией Исака



Александеру Исаку нужно время, чтобы набрать форму после перехода в "Ливерпуль" в заключительный день трансферного окна за рекордную для всей Премьер-Лиги сумму в 125 миллионов фунтов.



Забастовка в "Ньюкасле" позволила ему добиться желаемого трансфера, но, пропустив большую часть предсезонной подготовки и первые недели новой кампании, он не был в форме, чтобы произвести мгновенное впечатление.



Была разработана специальная программа физической подготовки, и внутри "Ливерпуля" надеялись, что к октябрю Исак будет физически готов продемонстрировать, почему его считают одним из самых опасных нападающих Премьер-Лиги.



Но этого не произошло. На данный момент его карьера в "Ливерпуле" насчитывает всего 429 минут игрового времени в восьми матчах во всех турнирах (шесть раз в стартовом составе). Его единственный гол был забит с близкого расстояния в матче Кубка Лиги против "Саутгемптона", клуба второго дивизиона.



Когда он выходил на поле, то слишком часто выглядел изолированным, а его единственное результативное действие в Премьер-Лиге было "ассистом" на Коди Гакпо в матче с "Челси".



Как только Слот объявил о завершении "предсезонной подготовки" Исака, тот получил травму паха в матче с "Айнтрахтом" в прошлом месяце, поскольку нагрузка от двух игр в стартовом составе за четыре дня оказалась для него слишком высокой. 26-летний швед пропустил пять матчей, прежде чем был назван среди запасных против "Сити", так и не появившись на поле.



Правильная интеграция Исака в команду после международного перерыва будет иметь решающее значение для улучшения ситуации. Ему действительно нужно активизироваться.



Долгий вход в игру



В настоящее время "Ливерпуль" становится обречен на поражение, как только пропускает первый гол. Невероятно, но в этом сезоне "красные" не набрали ни одного очка, уступая в счете в Премьер-Лиге, что выглядит еще хуже, если сравнить эти цифры с результатами прошлой кампании, когда они завоевали титул.



Ни одна команда не набрала больше очков (23), уступая в счете, чем "Ливерпуль" в прошлом сезоне, когда Слот продемонстрировал свое мастерство, делая умные изменения и корректировки.



Однако в этом сезоне все наоборот. Поражения от "Кристал Пэлас", "Брентфорда", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" произошли после того, как "Ливерпуль" пропускал первый гол.



В прошлом у "Ливерпуля" уже были проблемы с медленным стартом, особенно в 2022 году под руководством Юргена Клоппа, но их впечатляющая способность реагировать помогала им выходить из сложных ситуаций. То же самое было и в прошлом сезоне, когда они находили в себе силы в нужный момент. Как же им сейчас нужна эта решимость!



Проблемы с физической формой



Одной из причин, по которой "Ливерпуль" нанял Слота, была его способность поддерживать игроков в хорошей физической форме и на пике производительности.



Его помощник Рубен Петерс также был отмечен как эксперт по производительности, который улучшил показатели доступности состава "Фейеноорда". Эти навыки, похоже, были перенесены в "Ливерпуль" в прошлом сезоне. Работа, которая ведется за кулисами, остается невероятно тщательной. Однако проблемы с формой игроков в этом сезоне очевидны.



Возьмем двух ключевых игроков на разных концах поля. В сентябре в матче с "Галатасараем" Алиссон получил пятую за три года травму задней поверхности бедра и пропустил последние восемь матчей. Эксперты рассказали The Athletic, что риск рецидива высок, и тот факт, что он получил две последние травмы по-разному, подчеркивает это.



В прошлом году в матче против "Кристал Пэлас" Алиссон получил травму, выполняя дальний удар, но в матче с "Галатасараем" проблема возникла, когда он с ускорением бежал обратно к воротам после неточного паса Ибраимы Конате.



Травма передней крестообразной связки Джованни Леони в дебютном матче была чистой неудачей. Исак, как упоминалось выше, имел проблемы из-за срыва предсезонной подготовки. Алексис Макаллистер также отсутствовал большую часть лета, а Кертис Джонс тоже пропустил несколько матчей.



Возможно, Джереми Фримпонг лучше всего отражает то, что сейчас не в порядке у "Ливерпуля". Его выносливость и тот факт, что он пропустил всего два матча за "Байер" за предыдущие три сезона, были частью того, что делало его столь желанным игроком, но за первые три месяца у "красных" он уже дважды получал травмы задней поверхности бедра.



Слабость при стандартных положениях



Надоело слышать о стандартных положениях? К сожалению, "Ливерпуль" продолжает пропускать голы именно из-за них.



Хотя в Европе ситуация обстоит иначе, поскольку "Ливерпуль" забил четырежды со стандартов, гол Нико Гонсалеса за "Манчестер Сити" стал шестым, пропущенным командой Слота со стандартного положения в Премьер-Лиге. Это один из худших показателей в высшем дивизионе.



Беспокойство вызывает то, что голы были забиты несколькими разными способами. Был длинный штрафной удар против "Ньюкасла", который не был отражен. В матчах против "Саутгемптона" в Кубке Англии и "Кристал Пэлас" в чемпионате неудачные выносы головой Ватару Эндо и Райана Гравенберха, соответственно, привели к простым голевым моментам.



Длинные вбросы мяча из аута стоили "красным" очков в матчах против "Пэлас" и "Брентфорда", а против "Манчестер Юнайтед" их концентрация ослабла во второй фазе стандартного положения, когда Харри Магуайр был одним из трех игроков, оставшихся без опеки у дальней штанги.



Летом Аарон Бриггс был назначен полноценным тренером по стандартным положениям, а Льюис Махони стал аналитиком по стандартным положениям первой команды, и кажется немыслимым, что на тренировочной базе не ведется работа по исправлению ситуации. Слот даже признал, что "Ливерпуль" провел день перед поездкой на матч с "Брентфордом", готовясь к длинным вбросам мяча из аута Майкла Кайоде.



Но решения проблемы пока не видно. Нынешний состав "Ливерпуля" и летние приобретения не рассчитаны на защиту при стандартных положениях в лиге, где они стали доминирующим фактором.



Конате и Ван Дейк — единственные игроки "Ливерпуля", доминирующие в воздухе. Дарвин Нуньес, который отлично играл в качестве защитника у ближней штанги, был продан, и никто оказался не способен занять его место.



Концентрация, желание и агрессивность заслуживают тщательного анализа, когда речь заходит о защите "Ливерпуля" при стандартных положениях в настоящее время.



Глубина флангов и отсутствие выхода из обороны



Было много разумных причин для продажи Луиса Диаса в "Баварию", но что выглядит менее разумным, так это отсутствие прямой замены.



Уход Диаса означал, что "Ливерпуль" начал сезон с только двумя опытными фланговыми игроками: Мохамедом Салахом и Коди Гакпо. Федерико Кьеза, по-видимому, рассматривается только как вариант для лавки запасных, а 17-летний Рио Нгумоа все еще находится в стадии развития. Два летних новичка — Уго Экитике и Флориан Вирц — могут сыграть на этой позиции, но для них эта роль не является естественной.



Например, Вирц провел свой лучший матч за "Ливерпуль" на этой позиции против "Реала", но в двух случаях, когда его выставляли на фланг в Премьер-Лиге — в гостях у "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити", — он был незаметен.



Но ни он, ни Экитике не являются плодовитыми дриблерами. Диас обладал способностью обыгрывать защитников и также мог сам вести "Ливерпуль" вперед по полю, а не ждать, пока ему подадут мяч в заключительной трети поля.



Страдает и их общая игра. "Ливерпуль" испытывает трудности в начальной фазе построения атак в этом сезоне, и у них больше нет Трента Александер-Арнольда, который мог бы вскрыть игру или снять давление своими точными пасами. И даже когда они делают длинные передачи на Салаха или Гакпо, мяч не задерживается у них.



Необходимо учитывать небольшой размер выборки, если мы посмотрим на процент потерь мяча (потеря владения мячом как доля от общего количества касаний), ро у Салаха он вырос с 35% в прошлом сезоне до 38% в этом сезоне, а у Гакпо — с 26% до 31%. У Диаса в прошлом сезоне, когда он играл на позиции левого крайнего, этот показатель составлял 24%.



Проблема удержания мяча также связана с позицией центрального нападающего "Ливерпуля": ни Экитике, ни Исак, несмотря на свой рост, не являются подходящими нападающими.



Работоспособность Салаха



Роль Мохамеда Салаха в системе "Ливерпуля" была предметом многочисленных дискуссий. Чтобы максимально использовать потенциал египетского футболиста, Слот хотел, чтобы он оставался высоко на поле, и давал ему меньше оборонительных обязанностей. Меньше оборонительных задач означало больше результативности в атаке.



Никто не ставил это под сомнение, когда Салах провел, пожалуй, свой лучший сезон в клубе, поведя "Ливерпуль" к титулу, но когда его результативность снизилась, а соперники увидели в этом фланге слабое место, мнение изменилось.



Марк Кукурелья открыто говорил о том, что "Челси" нацелился на этот фланг перед встречей с "Ливерпулем" в октябре. "Манчестер Сити" с помощью Нико О'Райли и Жереми Доку также сделал это с большим успехом, когда Салах практически не помогал Конору Брэдли в обороне.



Нельзя ожидать, что Салах будет делать все в атаке для своей команды, но когда он не реализует полученные моменты, ему нужно оказывать большее влияние на игру без мяча.



Влияние утраты Диогу Жоты



Это может показаться в конце нашей оценки проблем "Ливерпуля", но на самом деле любая оценка сезона клуба должна рассматриваться через призму трагической гибели Диогу Жоты летом.



Было бы несправедливо перечислять это как что-то, что должен решить Слот. Скорее, это огромный фактор, который необходимо учитывать при работе с игроками и персоналом, возможно, даже до того, как Арне сможет справиться со своим собственным горем.



Трагическая смерть Жоты, наряду со смертью его брата Андре Силвы, приносит с собой неприятные реалии. Некоторые игроки "Ливерпуля" обсуждают смерть Жоты с июля, но, похоже, они понимают, что если они будут слишком много говорить об этом, особенно после поражения, это может выглядеть как попытка оправдаться.



Они также могут считать, что связывать плохие результаты футбольной команды со смертью товарища по команде неуважительно. Другие, что вполне понятно, могут не захотеть делиться с остальным миром некоторыми из своих эмоциональных проблем.



Это не значит, что их нет.



Максим Загребин, по материалам The Athletic, специально для FAPL.ru