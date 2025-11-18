Холанд: "Манчини хватал меня за задницу"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд объяснил свою стычку с итальянским защитником Джанлукой Манчини в матче за сборную Англии.

Вечер минувшего воскресенье Холанд запомнит надолго, потому что сборная Норвегии разгромила Италию со счетом 1:4 и впервые с 1998 года вышла на Чемпионат Мира.



Эта победа стала возможна благодаря дублю Холанда, который достиг невероятных 32 голов за клуб и сборную в этом сезоне. По словам Эрлинга, на этот успех его вдохновил Манчини.



"При счете 1:1 он начал хватать меня за задницу, и я подумал: "Что ты творишь?" Я начал немного накаляться и сказал: "Спасибо тебе большое за мотивацию. Погнали, б***ь!"



"Затем я забил два гола, и мы победили 4:1, так что это приятно. Большое ему спасибо", — сообщил Холанд TV2.