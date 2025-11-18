Шешко будет отутствовать около месяца

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Беньямин Шешко будет отсутствовать около одного месяца с травмой колена.

22-летний Шешко не смог откликнуться на вызов в сборную Словении в этот международный перерыв после того, как повредил колено в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 8 ноября (2:2).



Потеря Шешко надолго могла бы стать серьезной проблемой для "Юнайтед", учитывая отъезд Бриана Мбемо и Амада Диалло, других атакующих игроков, на Кубок Африки в следующем месяце.



К счастью, углубленное обследование не обнаружило серьезной травмы, и The Athletic ожидает, что Шешко вернется в строй в течение трех-пяти недель. Точные сроки будут зависеть от хода реабилитации.



Упомянутый матч против "Тоттенхэма", когда Шешко появился на замену, стал 12-м для Беньямина за "Юнайтед" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 73.6 млн. фунтов минувшим летом. Пока словенец забил два гола за свой новый клуб.