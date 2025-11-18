Галлахер поведал о разговоре с Тухелем

Полузащитник испанского "Атлетико" Конор Галлахер поведал о своем разговоре с главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем.

Ни в этот международный перерыв, ни в два предыдущих Галлахер не вызывался в сборную Англии, но это не стало сюрпризом, учитывая ситуацию Конора в "Атлетико".



В этом сезоне 25-летний полузащитник испытывает острый дефицит игровых минут, выходя в стартовом составе лишь на четыре из 16 матчей "Атлетико" во всех соревнованиях.



Поговорив с Тухелем, Галлахер понял, что ему нужно либо вернуть расположение наставника "Атлетико" Диего Симеоне, либо сменить клуб в январе, если он хочет поехать на Чемпионат Мира следующим летом.



"Это одна из моих целей. Я разговаривал с Томасом Тухелем, и он сказал мне, что ему нужно от меня и что я должен сделать для возвращения в команду".



"Похоже на то, что прямо сейчас мне очень сложно добиться этого. Но, как я уже говорил прежде, я продолжу стараться изо всех сил, чтобы получать больше минут, и тогда, надеюсь, вернусь в сборную", — сообщил Галлахер Diario AS.