"Челси" надеется на возвращение Палмера к "Барселоне"

"Челси" планирует поставить атакующего полузащитника Коула Палмера на ноги к матчу Лиги Чемпионов против испанской "Барселоны".

23-летний Палмер не играет за "Челси" с поражения 2:1 от "Манчестер Юнайтед" 20 сентября, когда Коул получил травму паха, хотя изначально эта проблема возникла у англичанина еще во время клубного Чемпионата Мира.



Палмер значительно улучшил свое здоровье за время этого международного перерыва, и Evening Standard утверждает, что Коул с физиотерапевтами "Челси" ставят перед собой конкретную цель по возвращению в строй.



Речь идет о домашнем матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" 25 ноября. Правда, нельзя исключать, что при идеальном сценарии Палмер получит несколько минут уже против "Бернли" в Премьер-Лиге тремя днями ранее.