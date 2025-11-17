Семеньо может покинуть "Борнмут" в январе за 65 млн. фунтов
"Борнмут" может быть бессилен помешать уходу Антуана Семеньо в январе из-за наличия в контракте ганского нападающего пункта о выкупе.
Минувшим летом "Борнмут" оградил Семеньо от интереса клубов вроде "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", заключив с Антуаном новый контракт.
Сделать это "Борнмуту" удалось только благодаря включению в сделку пункта о выкупе, и The Athletic утверждает, что в январе Антуан может уйти от "вишенок" за фиксированную сумму в 65 миллионов фунтов.
Нюанс в том, что возможность выкупа за указанную сумму будет существовать только до определенной даты в январе, оставляя "Борнмуту" около пары недель на поиски замены Семеньо.
Если 25-летний Семеньо снова сохранит верность "Борнмуту", то следующим летом стоимость выкупа будет еще ниже.
В последние недели Семеньо сватали в "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", и для каждого из этих клубов сумма в 65 млн. фунтов не является неподъемной.
Семеньо, чья сборная Ганы не попала на Кубок Африки, забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги.
17.11.2025 22:00
Просмотров: 87
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
толканы на улице, асфальта на дорогах нет, зато есть чёрные пакеты)) сукахахахахаххаха
В Камчатском крае селам и поселкам, где на войну с Украиной ушло как минимум 15% мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, будут присваивать звание «поселок/село воинской доблести».
(ответить)
В Ливерпуль топчика!
(ответить)
Генри! Верим!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий