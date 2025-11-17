"Юнайтед" узнал цену за Жоао Гомеса

"Манчестер Юнайтед" придется раскошелиться на 44 миллиона фунтов, чтобы заполучить полузащитника "Вулверхэмптона" Жоао Гомеса в зимнее трансферное окно.

"Юнайтед" собирается серьезно укрепить свой центр поля в 2026 году, в идеале — уже в январе.



Однако "Юнайтед" ограничен в ресурсах на зимнее окно, вдобавок полузащитники вроде Карлоса Балеба из "Брайтона", Эллиота Андерсона из "Ноттингем Форест" и Адама Уортона из "Кристал Пэлас" недоступны в январе.



Одной из реалистичных целей "Юнайтед" на январь является Гомес, чей "Вулверхэмптон" прочно занимает последнее место в Премьер-Лиге, не одержав ни одной победы.



Учитывая безнадежное положение "Вулверхэмптона", Гомес открыт к уходу уже в январе, и португальская газета Record утверждает, что 44 млн. фунтов будет достаточно для заключения сделки по 24-летнему бразильцу.