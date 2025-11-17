Семеньо травмировался в сборной Ганы
Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо получил травму в сборной Ганы.
Семеньо вышел в стартовом составе ганцев на товарищеский матч против Японии в минувшую пятницу, но был заменен на 55-й минуте, покидая поля с явным дискомфортом.
Во вторник Гане предстоит сыграть против Южной Кореи, но этот матч Семеньо пропустит. Как сообщает Evening Standard, Антуан уже возвращается в свой клуб на лечение.
Возникшая у Семеньо проблема касается растяжения сухожилия в области лодыжки, и в данный момент неясно, сколько времени потребуется Антуану на восстановление.
Семеньо, чья сборная не попала на Кубок Африки, забил шесть голов и отдал три результативные передачи за "Борнмут" в этом сезоне Премьер-Лиги и, по слухам, является трансферной целью "Ливерпуля" на январь.
