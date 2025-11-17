"Арсенал" обсудит новый контракт с Райсом

"Арсенал" собирается начать переговоры о новом контракте со своим полузащитником Декланом Райсом.

Летом 2023 "Арсенал" заплатил "Вест Хэму" рекордные для своего клуба 105 миллионов фунтов за Райса, однако своей игрой Деклан не дает поводов вспоминать о своем ценнике.



Райс забил 18 голов и отдал 25 результативных передач в 120 матчах за "Арсенал", утвердившись ключевым игроком и лидером команды Микеля Артеты.



В "Арсенале" очень довольны 26-летним англичанином, и стороны уже планируют обсудить продление сотрудничества, однако клуб и игрок находятся в прекрасных отношениях и не видят причины для спешки, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Действующий контракт Райса истекает только в 2028 году, вдобавок "Арсеналу" сперва предстоит окончательно уладить вопрос с будущим Букайо Сака и Юрриена Тимбера.



Поэтому процесс согласования нового контракта Райса займет некоторое время, но в "Арсенале" не видят никаких проблем к сделке.