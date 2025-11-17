Магуайр сомневается насчет нового контракта с "Юнайтед"

Защитник Харри Магуайр сомневается насчет подписания нового контракта с "Манчестер Юнайтед".

Действующий контракт Магуайра с "Юнайтед" истекает в конце сезона, причем свою опцию продления на 12 месяцев клуб с "Олд Траффорд" уже использовал.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим высоко ценит Магуайра как игрока и лидера раздевалки, поэтому еще несколько месяцев назад "красные дьяволы" начали переговоры с Харри о новом контракте.



Однако Football Insider утверждает, что "Юнайтед" пока не добился прогресса в соответствующих переговорах. 32-летний англичанин имеет большие сомнения насчет своего будущего и все больше склоняется к уходу свободным агентом.



Дело в том, что в этом сезоне Магуайр превратился в игрока ротации, выходя в в стартовом составе лишь на четыре из 11 матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге.



Магуайр чувствует, что в другом клубе он смог бы играть регулярно, также Харри по-прежнему хотят видеть в Саудовской Аравии, где он смог бы обеспечить себе безбедную старость.