"Ливерпуль" может сделать предложение по Семеньо в январе
"Ливерпуль" может уже в январе сделать предложение о покупке нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.
В следующем месяце "Ливерпуль" проводит на Кубок Африки своего египетского нападающего Мохамеда Салаха, который из-за участия в международном турнире пропустит от трех до восьми матчей "красных".
В отличие от египтян, сборная Ганы Семеньо не квалифицировалась на Кубок Африки, и это, как утверждает Liverpool Echo, может стать "дополнительной мотивацией" для "Ливерпуля", чтобы выдвинуть предложение по Антуану в январе.
Семеньо только минувшим летом заключил новый долгосрочный контракт, и потребуется внушительная сумма, чтобы заставить "Борнмут" отпустить свою звезду посреди сезона.
Добавим, что именно спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз привел Семеньо в "Борнмут" в январе 2023. Несмотря на африканский паспорт, Антуан имеет статус доморощенного игрока.
17.11.2025 15:00
Просмотров: 253
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: