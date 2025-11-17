"Ливерпуль" может сделать предложение по Семеньо в январе

"Ливерпуль" может уже в январе сделать предложение о покупке нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

В следующем месяце "Ливерпуль" проводит на Кубок Африки своего египетского нападающего Мохамеда Салаха, который из-за участия в международном турнире пропустит от трех до восьми матчей "красных".



В отличие от египтян, сборная Ганы Семеньо не квалифицировалась на Кубок Африки, и это, как утверждает Liverpool Echo, может стать "дополнительной мотивацией" для "Ливерпуля", чтобы выдвинуть предложение по Антуану в январе.



Семеньо только минувшим летом заключил новый долгосрочный контракт, и потребуется внушительная сумма, чтобы заставить "Борнмут" отпустить свою звезду посреди сезона.



Добавим, что именно спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз привел Семеньо в "Борнмут" в январе 2023. Несмотря на африканский паспорт, Антуан имеет статус доморощенного игрока.