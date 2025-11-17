"Рома" договаривается с "Юнайтед" по Зиркзее

Итальянская "Рома" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" насчет аренды нападающего Джошуа Зиркзее на вторую половину этого сезона.

В этом сезоне Премьер-Лиги 24-летний Зиркзее еще не выходил в стартовом составе "Юнайтед", лишь отметившись четырьмя появлениями на замену.



Эта ситуация не устраивает Зиркзее, который рискует не получить места в заявке сборной Голландии на ЧМ-2026, поэтому Джошуа решительно настроен сменить клуб в январе.



Несмотря на интерес клубов вроде "Эвертона" и "Вест Хэма", La Gazzetta dello Sport называет "Рому" фаворитом в борьбе за Зиркзее.



Более того, "Рома" уже контактирует с "Юнайтед", собираясь взять Зиркзее в аренду с опцией выкупа за 35 миллионов евро (31 млн. фунтов). При этом самому Джошуа придется пойти на понижение зарплаты ради этого трансфера.