"Рома" договаривается с "Юнайтед" по Зиркзее
Итальянская "Рома" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" насчет аренды нападающего Джошуа Зиркзее на вторую половину этого сезона.
В этом сезоне Премьер-Лиги 24-летний Зиркзее еще не выходил в стартовом составе "Юнайтед", лишь отметившись четырьмя появлениями на замену.
Эта ситуация не устраивает Зиркзее, который рискует не получить места в заявке сборной Голландии на ЧМ-2026, поэтому Джошуа решительно настроен сменить клуб в январе.
Несмотря на интерес клубов вроде "Эвертона" и "Вест Хэма", La Gazzetta dello Sport называет "Рому" фаворитом в борьбе за Зиркзее.
Более того, "Рома" уже контактирует с "Юнайтед", собираясь взять Зиркзее в аренду с опцией выкупа за 35 миллионов евро (31 млн. фунтов). При этом самому Джошуа придется пойти на понижение зарплаты ради этого трансфера.
17.11.2025 12:00
