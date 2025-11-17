"Ливерпуль" предложил Собослаи новый контракт

Доминик Собослаи "Ливерпуль" сделал своему полузащитнику Доминику Собослаи предложение о новом контракте.

Собослаи является одним из лучших, если не самым лучшим игроком "Ливерпуля" в этом сезоне, выходя в стартовом составе на каждый матч "красных" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Согласно слухам, своей игрой Собослаи привлек внимание "Реала", однако "Ливерпуль" совершенно не заинтересован в расставании с Домиником, от действующего контракта которого остается еще более двух лет.

Более того, "Ливерпуль" уже предложил Собослаи продлить свое пребывание на "Энфилде", но 25-летний венгр пока не дал своего ответа.

"Ливерпуль" предложил Собо новый контракт. Давайте посмотрим, как сложатся переговоры!" — пишет журналист Фабрицио Романо в Threads.




Метки контракты, Ливерпуль, Собослаи

Дата 17.11.2025 11:00

