"Ливерпуль" обдумывает покупку Кеса Смита в январе

"Ливерпуль" задумывается о приобретении полузащитника голландского АЗ Кеса Смита в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 19-летний Смит утвердился ключевым игроком АЗ, забив два гола и отдав две результативные передачи в 11 матчах Эредивизии.



Своей не по годам зрелой игрой Смит привлек внимание серьезных клубов, включая "Ньюкасл" и "Реал". "Ливерпуль" также значится среди претендентов на Кеса.



Как сообщает голландское издание Soccer News, "Ливерпуль" задумывается о том, чтобы сделать "серьезное предложение" по Смиту в январе, и у чемпионов Премьер-Лиги есть козырь в борьбе за Кеса.



Дело в том, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прекрасно знает Смита еще со времен своей работы в АЗ и верит, что Кеса ждет большое будущее.



Ожидается, что АЗ потребует за Смита свыше 25 миллионов евро (19.4 млн. фунтов).