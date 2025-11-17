"Ливерпуль" обдумывает покупку Кеса Смита в январе
"Ливерпуль" задумывается о приобретении полузащитника голландского АЗ Кеса Смита в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне 19-летний Смит утвердился ключевым игроком АЗ, забив два гола и отдав две результативные передачи в 11 матчах Эредивизии.
Своей не по годам зрелой игрой Смит привлек внимание серьезных клубов, включая "Ньюкасл" и "Реал". "Ливерпуль" также значится среди претендентов на Кеса.
Как сообщает голландское издание Soccer News, "Ливерпуль" задумывается о том, чтобы сделать "серьезное предложение" по Смиту в январе, и у чемпионов Премьер-Лиги есть козырь в борьбе за Кеса.
Дело в том, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прекрасно знает Смита еще со времен своей работы в АЗ и верит, что Кеса ждет большое будущее.
Ожидается, что АЗ потребует за Смита свыше 25 миллионов евро (19.4 млн. фунтов).
