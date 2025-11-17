Джексон не покинет "Баварию" в январе

Нападающий Никлас Джексон не намерен прерывать свою аренду в немецкой "Баварии" в январе.

На исходе летнего трансферного окна "Бавария" взяла Джексона в аренду до конца сезона у "Челси". С тех пор Николас сыграл 13 матчей во всех соревнованиях, забив три гола и отдав одну результативную передачу, но в большинстве из них лишь выходил на замену.



Джексон так и не обрел регулярную игровую практику, оставаясь за спиной у Харри Кейна, однако Sky Sport Germany утверждает, что 24-летний сенегалец не собирается досрочно покидать Мюнхен.



Джексон останется в "Баварии" до конца сезона, а уже затем решит, как ему быть. В данный момент ясно лишь то, что Николас едва ли выполнит условие, необходимое для постоянного трансфера в немецкий гранд.