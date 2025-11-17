Кейн: "Отправимся на ЧМ-2026 одним из фаворитов"

Капитан сборной Англии Харри Кейн считает, что его команда обладает одним из лучших составов за все время и отправится на Чемпионат Мира 2026 года в качестве одного из фаворитов.

Англичане крайне уверенно преодолели квалификацию к ЧМ-2026, выиграв все восемь отборочных матчей с общим счетом 22:0.



После победы 0:2 над Албанией в воскресенье Кейн выразил удовлетворение от прогресса команды при новом главном тренере Томасе Тухеле.



"Думаю, у нас еще никогда не было команды лучше. Если вы посмотрите на стартовый состав, посмотрите на выходящих со скамейки игроков, то поймете, что мы отправимся на турнир в качестве одного из фаворитов".



"Мы должны принять это. Последние несколько турниров мы значились среди фаворитов, и от этого никуда не деться".



"Мы развивались, мы провели отличный год вместе при новом тренере, и теперь мы предвкушаем 2026 год. Надеюсь, это будет большой год для нас".



"Думаю, мы задали высокие стандарты, особенно в последние несколько сборов, и мы продолжили это во время этого сбора".



"Это была важная победа. Вы не хотите завершить год поражением и затем ждать до марта, чтобы сыграть снова. Теперь мы можем отвлечься и наладиться этим", — сообщил Кейн ITV.