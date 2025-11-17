Франк поведал, что прошел собеседования в МЮ и "Челси" в один день

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк поведал, что прошел собеседования в "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в один день.

Франк привлек внимание двух грандов Премьер-Лиги своей работой в "Брентфорде". 24 мая 2024 Томас встретился с совладельцем "Юнайтед" сэром Джимом Рэтклиффом, а затем переместился в другую частью Лондона, чтобы поговорить с "Челси".



Ни ту, ни другую работу Франк тогда не получил, но это придало ему уверенности, и через год Томас отправился в "Тоттенхэм".



"Сидеть и разговаривать с двумя крупнейшими клубами в мире с разницей в два часа — это довольно уникально".



"Я знаю, что не получил никакую из этих работ, но это все равно имело огромное значение. Помню, я шел через Баттерси-парк между двумя интервью и думал: "Томас Франк из ср*ного Фредериксвера, неужели это действительно с тобой происходит?" — цитирует Франка Daily Mail.