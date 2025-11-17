Тухель оценит гневную реакцию Беллингема на свою замену

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообещал оценить гневную реакцию своего полузащитника Джуда Беллингема на замену против Албании.

Получив свой шанс в стартовом составе против албанцев, Беллингем не смог доиграть матч до конца. За шесть минут до окончания основного времени Тухель заменил полузащитника "Реала" на Моргана Роджерса.



Беллингем покидал поле с нескрываемым разочарованием, размахивая руками, к чему Тухель относится с пониманием, однако Томас призывает соблюдать субординацию.



"Да, ему это не понравилось, но это никому не нравится. Но что поделать, Моргану не понравилось остаться вне стартового состава, он не заслуживал этого, но таково было мое решение. Джуд был на желтой карточке, я принял решение до второго гола, и решение осталось в силе".



"Я не увидел в этом ничего такого. Я должен посмотреть повторы. Я видел, что он не был рад, но в данный момент я не хочу раздувать эту историю".



"До некоторой степени это можно понять. Когда обладаешь таким бойцом, как Джуд, ему это никогда не нравится".



"Но мое слово остается в силе, мы должны придерживаться стандартов, уровня, стараться ради друг друга и уважать друг друга".



"Мы не изменим свое решение, только потому, что кто-то машет руками", — цитирует Тухеля Daily Mirror.