Исак разочарован своей формой

Александер Исак Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак признался, что разочарован своей формой в этом сезоне.

Минувшим летом Исак не имел полноценной предсезонной подготовки и был вынужден набирать форму уже по ходу кампании.

А в матче Лиги Чемпионов против "Айнтрахта" в прошлом месяце Исак получил травму паха, после которой еще не вернулся к выступлениям за "Ливерпуль".

Зато Исак сыграл полчаса за сборную Швеции против Швейцарии накануне, и 26-летний нападающий уже предвкушает матч против Словении во вторник.

"Я нормально себя чувствую. Думаю, реакция моего организма на сыгранный матч была хорошей".

"Надеюсь, следующий матч я смогу сыграть полноценно. Это всегда вызывает разочарование, когда ты травмирован. И не имеет значения, в одном матче или больше. Для игрока это всегда хуже".

"Я не в оптимальной форме. Но когда я на поле, то не ищу никаких оправданий. Я всегда хочу играть в свою игру и проявлять себя".

"Но да, это сложно, когда ты отсутствовал, не мог помогать и участвовать в матчах. Теперь я вернулся, и я настроен позитивно. В футболе мало простых вещей. Но с опытом ты учишься справляться".

"Так всегда в случае травм. Ты учишься справляться с этим и возвращаться в колею правильным образом", — цитирует Исака talkSPORT.




16.11.2025

1. b84 16.11.2025 23:21




  1. b84 16.11.2025 23:21 # b84
    ты главное без травм, игра придет - мастерство не пропьешь

