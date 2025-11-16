Дубль Кейна принес Англии победу над Албанией

В своем заключительном матче в отборе к ЧМ-2026 сборная Англии одержала победу 0:2 в гостях у Албании благодаря дублю Харри Кейна.

Главный тренер "трех львов" Томас Тухель произвел семь изменений в старте относительно победы 2:0 над Сербией, устроив дебют Джареллу Куансе и снарядив Джуда Беллингема на позицию 10-го номера.



Гости активно начали матч, совершив пару подходов к чужим воротам, но вскоре их порыв угас, а хозяева принялись постепенно обретать уверенность.



Под занавес первого тайма англичане сподобились на удар Деклана Райса из пределов штрафной, но это не стало проблемой для албанского голкипера.



Второй тайм и вовсе начался с пары спасений Дина Хендерсона, подменявшего Джордана Пикфорда. Англия сделала выводы и, подтянув игру в обороне, перешла к атакующим действиям.



Вскоре опасными ударами отметились Эберечи Эзе, Беллингем и Букайо Сака, но либо в игру вступал голкипер, либо было неточно.



Хозяева были вынуждены сосредоточиться на обороне, но продержались до 74-й минуты. Сака подал угловой, а голкипер попытался забрать мяч внизу, однако Кейн его опередил и с близкого расстояния поразил ворота — 0:1.



На 82-й минуте англичане добили своего соперника. Маркус Рэшфорд навесил с левого фланга к дальней штанге, где Кейн выиграл борьбу на втором этаже — 0:2.



Концовка матча в Тиране была омрачена травмой албанского нападающего "Бернли" Армандо Бройи, которого унесли с поля на носилках.



Албания показала, что неслучайно находится на втором месте в Группе K. Англичане даже могли пропустить, но в итоге класс Кейна решил судьбу матча. В итоге подопечные Тухеля преодолели отборочный турнир со 100-процентным результатом и без пропущенных голов.



Сборная Албании — сборная Англии — 0:2 (0:0)



Голы: Кейн 74, 82.



Сборная Англии: Хендерсон, Куанса, Стоунс, Берн, О'Райли, Райс (Фоден 62), Уортон (Андерсон 75), Беллингем (Роджерс 84), Боуэн (Рэшфорд 75), Эзе (Сака 62), Кейн.