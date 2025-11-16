Дубль Кейна принес Англии победу над Албанией

Харри Кейн В своем заключительном матче в отборе к ЧМ-2026 сборная Англии одержала победу 0:2 в гостях у Албании благодаря дублю Харри Кейна.

Главный тренер "трех львов" Томас Тухель произвел семь изменений в старте относительно победы 2:0 над Сербией, устроив дебют Джареллу Куансе и снарядив Джуда Беллингема на позицию 10-го номера.

Гости активно начали матч, совершив пару подходов к чужим воротам, но вскоре их порыв угас, а хозяева принялись постепенно обретать уверенность.

Под занавес первого тайма англичане сподобились на удар Деклана Райса из пределов штрафной, но это не стало проблемой для албанского голкипера.

Второй тайм и вовсе начался с пары спасений Дина Хендерсона, подменявшего Джордана Пикфорда. Англия сделала выводы и, подтянув игру в обороне, перешла к атакующим действиям.

Вскоре опасными ударами отметились Эберечи Эзе, Беллингем и Букайо Сака, но либо в игру вступал голкипер, либо было неточно.

Хозяева были вынуждены сосредоточиться на обороне, но продержались до 74-й минуты. Сака подал угловой, а голкипер попытался забрать мяч внизу, однако Кейн его опередил и с близкого расстояния поразил ворота — 0:1.

На 82-й минуте англичане добили своего соперника. Маркус Рэшфорд навесил с левого фланга к дальней штанге, где Кейн выиграл борьбу на втором этаже — 0:2.

Концовка матча в Тиране была омрачена травмой албанского нападающего "Бернли" Армандо Бройи, которого унесли с поля на носилках.

Албания показала, что неслучайно находится на втором месте в Группе K. Англичане даже могли пропустить, но в итоге класс Кейна решил судьбу матча. В итоге подопечные Тухеля преодолели отборочный турнир со 100-процентным результатом и без пропущенных голов.

Сборная Албании — сборная Англии — 0:2 (0:0)

Голы: Кейн 74, 82.

Сборная Англии: Хендерсон, Куанса, Стоунс, Берн, О'Райли, Райс (Фоден 62), Уортон (Андерсон 75), Беллингем (Роджерс 84), Боуэн (Рэшфорд 75), Эзе (Сака 62), Кейн.




Метки обзор матча, сборная Албании, сборная Англии, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2025 21:55

Количество просмотров Просмотров: 346

Последние комментарии:




  1. xattoryxattso 16.11.2025 22:35 # xattoryxattso
    ждем следующую паузу и гол от чалобы, а то тут неинтересно, слишком читаемо было прежде всего исходя из класса, не то что сыгранности

    (ответить)

  2. petrov-ynwa 16.11.2025 22:32 # petrov-ynwa
    хохол = пидор

    (ответить)

  3. narcot 16.11.2025 22:23 # narcot
    чюрка всё ещё в ридонли)))


    Сборную России по футболу "опустил ниже плинтуса" главный тренер сборной Чили


    15.11.2025 18:04 #
    dexter

    Наконец то норм матч, хоть и товарка.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/118414/?c=1#c8121599

    (ответить)

  4. brown-ale 16.11.2025 22:03 # brown-ale
    Кейн топарь. Надо возвращаться в АПЛ и устанавливать рекорд, пока песок не начал сыпаться.

    (ответить)

  5. dembo 16.11.2025 21:59 # dembo
    Пидорашки порвутся через 3 2 1 .....

    (ответить)

