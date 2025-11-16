Дубль Кейна принес Англии победу над Албанией
В своем заключительном матче в отборе к ЧМ-2026 сборная Англии одержала победу 0:2 в гостях у Албании благодаря дублю Харри Кейна.
Главный тренер "трех львов" Томас Тухель произвел семь изменений в старте относительно победы 2:0 над Сербией, устроив дебют Джареллу Куансе и снарядив Джуда Беллингема на позицию 10-го номера.
Гости активно начали матч, совершив пару подходов к чужим воротам, но вскоре их порыв угас, а хозяева принялись постепенно обретать уверенность.
Под занавес первого тайма англичане сподобились на удар Деклана Райса из пределов штрафной, но это не стало проблемой для албанского голкипера.
Второй тайм и вовсе начался с пары спасений Дина Хендерсона, подменявшего Джордана Пикфорда. Англия сделала выводы и, подтянув игру в обороне, перешла к атакующим действиям.
Вскоре опасными ударами отметились Эберечи Эзе, Беллингем и Букайо Сака, но либо в игру вступал голкипер, либо было неточно.
Хозяева были вынуждены сосредоточиться на обороне, но продержались до 74-й минуты. Сака подал угловой, а голкипер попытался забрать мяч внизу, однако Кейн его опередил и с близкого расстояния поразил ворота — 0:1.
На 82-й минуте англичане добили своего соперника. Маркус Рэшфорд навесил с левого фланга к дальней штанге, где Кейн выиграл борьбу на втором этаже — 0:2.
Концовка матча в Тиране была омрачена травмой албанского нападающего "Бернли" Армандо Бройи, которого унесли с поля на носилках.
Албания показала, что неслучайно находится на втором месте в Группе K. Англичане даже могли пропустить, но в итоге класс Кейна решил судьбу матча. В итоге подопечные Тухеля преодолели отборочный турнир со 100-процентным результатом и без пропущенных голов.
Сборная Албании — сборная Англии — 0:2 (0:0)
Голы: Кейн 74, 82.
Сборная Англии: Хендерсон, Куанса, Стоунс, Берн, О'Райли, Райс (Фоден 62), Уортон (Андерсон 75), Беллингем (Роджерс 84), Боуэн (Рэшфорд 75), Эзе (Сака 62), Кейн.
16.11.2025 21:55
Просмотров: 346
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ждем следующую паузу и гол от чалобы, а то тут неинтересно, слишком читаемо было прежде всего исходя из класса, не то что сыгранности
(ответить)
хохол = пидор
(ответить)
чюрка всё ещё в ридонли)))
Сборную России по футболу "опустил ниже плинтуса" главный тренер сборной Чили
15.11.2025 18:04 #
dexter
Наконец то норм матч, хоть и товарка.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/118414/?c=1#c8121599
(ответить)
Кейн топарь. Надо возвращаться в АПЛ и устанавливать рекорд, пока песок не начал сыпаться.
(ответить)
Пидорашки порвутся через 3 2 1 .....
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий