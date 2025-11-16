Калафьори будет готов к дерби Северного Лондона
Защитник "Арсенала" Риккардо Калафьори будет готов к матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в следующее воскресенье.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Калафьори был вызван в сборную Италии, но даже к тренировкам в общей группе не приступил, не говоря об участии в матчах.
Калафьори был отправлен домой еще до матча итальянцев против Норвегии в воскресенье, однако журналист Фабрицио Романо спешит развеять опасения насчет здоровья своего соотечественника.
Калафьори уже был обследован медиками "Арсенала". Никакого повреждения у Риккардо нет — только переутомление.
В "Арсенале" уверены, что Калафьори, выходивший в стартовом составе на каждый из 11 матчей "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиге, сыграет в дерби Северного Лондона через неделю.
16.11.2025 20:00
