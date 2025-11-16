"Тоттенхэм" следит за Кубо

"Тоттенхэм" проявляет интерес к вингеру испанского "Реал Сосьедад" Такефусе Кубо.

Это уже не первый раз, когда Кубо связывают с переездом в Премьер-Лигу. Минувшим летом Такефусу сватали в "Эвертон", а ранее называли возможным преемником Мохамеда Салаха в "Ливерпуле".



По информации Football Insider, "Тоттенхэм" надеется обзавестись новыми вингером и нападающим в январе, рассматривая Кубо в качестве одной из своих целей.



Контракт Кубо с "Реал Сосьедад" предусматривает отступные в 52 миллиона фунтов, однако "Тоттенхэм" надеется договориться на меньшую сумму.



В этом сезоне Ла Лиги 24-летний японец забил один гол в 10 матчах, включая шесть выходов в стартовом составе.