"Тоттенхэм" следит за Кубо
"Тоттенхэм" проявляет интерес к вингеру испанского "Реал Сосьедад" Такефусе Кубо.
Это уже не первый раз, когда Кубо связывают с переездом в Премьер-Лигу. Минувшим летом Такефусу сватали в "Эвертон", а ранее называли возможным преемником Мохамеда Салаха в "Ливерпуле".
По информации Football Insider, "Тоттенхэм" надеется обзавестись новыми вингером и нападающим в январе, рассматривая Кубо в качестве одной из своих целей.
Контракт Кубо с "Реал Сосьедад" предусматривает отступные в 52 миллиона фунтов, однако "Тоттенхэм" надеется договориться на меньшую сумму.
В этом сезоне Ла Лиги 24-летний японец забил один гол в 10 матчах, включая шесть выходов в стартовом составе.
16.11.2025 18:00
