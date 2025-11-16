Кейн назвал лидерскую группу сборной Англии

Капитан сборной Англии Харри Кейн назвал четырех игроков, которые вместе с ним входят в лидерскую группу национальной команды.

Кейн остается безусловным капитаном и лидером английской сборной при Томасе Тухеле, однако новый наставник "трех львов" также определил группу, которая помогает Харри разделить бремя лидерства.



В эту группу вошли капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи, звезда "Реала" Джуд Беллингем, а также представляющие "Арсенал" Букайо Сака и Деклан Райс.



"В прошлом парни вроде Уолкса (Кайла Уолкера) и Харри Магуайра были важными фигурами в лидерской группе, но теперь у нас появились некоторые лидеры поновее. Я говорю о парнях вроде Марка, Джуда, Букайо и, разумеется, Дека".



"Возможно, у меня добавилось ответственности, чтобы помочь этим парням и подавать пример. Мне хорошо от этого".



"Когда ты в хорошей форме и чувствуешь себя уверенно, это позволяет тебе быть чуть громче и выразительнее в раздевалке и на поле", — цитирует Кейна Daily Mirror.