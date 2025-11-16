"Юнайтед" разрывается насчет приглашения нападающего в январе

"Манчестер Юнайтед" разрывается насчет приглашения нового нападающего в зимнее трансферное окно, не желая блокировать развитие Беньямина Шешко.

Шешко забил только два гола в Премьер-Лиге после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 73.6 млн. фунтов минувшим летом.



Беньямин все еще находится в процессе адаптации, с трудом привыкая к английскому футболу, однако в "Юнайтед" возлагают большие надежды на 22-летнего словенца.



Поэтому "Юнайтед" не горит желанием приглашать конкурента для Шешко в январе, но вероятность этого возрастет, если "красные дьяволы" избавятся от Джошуа Зиркзее.



По информации TEAMtalk, одним из вариантов по укреплению передней линии в январе для "Юнайтед" может стать Серу Гирасси из дортмундской "Боруссии". Контракт 29-летнего гвинейца содержит пункт, позволяющий ему беспрепятственно уйти в большой клуб.