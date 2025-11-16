Конса не сыграет против сборной Албании

Защитник "Астон Виллы" Эзри Конса стал очередной потерей сборной Англии.

28-летний Конса целиком провел победный для англичан матч против Сербии в минувший четверг (2:0), однако на выезд к Албании не отправился.



Как и Ник Поуп, Энтони Гордон и Марк Гехи, Конса был отправлен домой на лечение. К счастью, повреждение Эзри не должно угрожать его участию в ближайшем матче "Виллы".



"У Эзри возникло напряжение в икроножной мышце, и он не смог завершить тренировку сегодня. Он остался в Лондоне, где его дополнительно обследуют".



"Мы думаем, так ничего такого, мы даже не считаем это травмой. Это просто дискомфорт, но рисковать не стоит", — сообщил главный тренер англичан Томас Тухель talkSPORT.