Тухель призвал избежать удалений против Албании

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель призвал своих игроков избежать красных карточек в матче против Албании.

Выездом к Албании в воскресенье англичане завершат свой путь в отборе к ЧМ-2026, и Тухель понимает, что игрок, схлопотавший удаление в этом матче, будет дисквалифицирован на начало турнира в Северной Америке следующим летом.



"Это важно, я осознаю это, и мы поговорим об этом. Пожалуйста, без красных карточек. В случае сомнений, когда ты остаешься последним игроком и можешь схватить оппонента за футболку, будет лучше этого не делать".



"Я не хочу чересчур раздувать эту тему, потому что иначе над вами нависнет облако. Обычно мы и так говорим о том, чтобы не рисковать, но если у кого-нибудь есть выбор, не нужно делать этого", — цитирует Тухеля The Independent.