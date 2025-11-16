Булахруз назвал идеального преемника для Ван Дейка

Бывший защитник сборной Голландии Халид Булахруз назвал идеального преемника для капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

Ван Дейк только в прошлом сезоне заключил новый контракт с "Ливерпулем", однако Виргилу уже 34 года, поэтому "красные" не могут не задумываться о замене для своего капитана.



По мнению Булахруза, на эту роль лучше всего подходит 24-летний защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен.



"Думаю, он является идеальным преемником для Виргила Ван Дейка — и в сборной Голландии, и в "Ливерпуле". И "Ливерпуль" не сумасшедший — если вы ищете левого центрального защитника мирового уровня, и у вас есть деньги, вы быстро остановитесь на Ван де Вене".



"То же самое касается сборной Голландии. Думаю, Куман давно осознал, что преемник Ван Дейка уже здесь".



"Он (Ван де Вен) доминирует. Он силен физически и невероятно быстр. Соперники знают это, поэтому теперь они даже не пытаются пройти через него".



"Он все еще может лучше обращаться с мячом — время от времени он совершает ляпы. Но в целом, думаю, он великолепен", — цитирует Булахруза Liverpool Echo.