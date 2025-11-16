Кейн признался, что перешел в "Баварию" из-за Тухеля
Капитан сборной Англии Харри Кейн назвал главную причину, почему он перешел в немецкую "Баварию".
Летом 2023 "Бавария" приобрела Кейна у "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов, и в своем втором сезоне в Мюнхене Харри, наконец, утолил свой трофейный голод.
Кейн признается, что главным фактором в его решении сменить клуб стал нынешний наставник сборной Англии Томас Тухель, который тогда возглавлял "Баварию".
"Он (Тухель) стал главной причиной, почему я отправился в "Баварию". Я люблю его энергетику, я люблю, чего он хочет делать и в какую игру он хочет играть. Когда у вас такие отношения с самого начала, это задает хороший курс", — цитирует Кейна Daily Express.
