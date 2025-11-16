Анонс матча Албания — Англия
В своем заключительном матче в отборе к Чемпионату Мира 2026 года сборная Англии сыграет на выезде с Албанией.
Англичане досрочно обеспечили себе выход на ЧМ-2026, еще до победы 2:0 над Сербией в минувший четверг.
Однако англичане выиграли все семь своих матчей в Группе K без единого пропущенного гола, что обязывает их соответствующим образом провести и заключительный поединок.
Несмотря на поражение 0:1 от Андорры в минувший четверг, албанцы гарантировали себе попадание в плей-офф.
- Албания проиграла все семь своих встреч с Англией, причем все семь пришлись на отборы к Чемпионатам Мира.
- Англичане выиграли все девять своих последних соревновательных матчей, не пропустив ни одного гола.
- Во время этих девяти побед в створ ворот англичан было нанесено только девять ударов, включая пять от сборной Греции.
- В отборе к ЧМ-2026 англичане провели четыре матча, когда их соперник ни разу не пробил в створ.
- Англичане выиграли все шесть последних выездных матчей, и это их лучшая серия с 1971 года.
- Албания не пропускает дома в отборочных матчах к большим турнирам уже восемь матчей кряду — с поражения 0:1 от Польши в октябре 2021.
- Англия забивала 5+ голов в трех выездных матчах кряду — впервые с мая 1938.
В преддверии этого выезда англичане отправили домой капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи, которого все еще беспокоит стопа. Ник Поуп и Энтони Гордон покинули расположение национальной команды ранее.
ЧМ-2026. Отборочный турнир. Группа K
Сборная Албании — сборная Англии
Тирана. Стадион "Арена Комбетаре". 20:00 Онлайн-трансляция Прогноз
16.11.2025 06:00
Просмотров: 118
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Суд заочно приговорил иноагента Юрия Дудя к 1 году 10 месяцам колонии по делу об уклонении от обязанностей иноагента.
Решение принял мировой суд в Басманном районе. Дудю вменили публикацию двух постов в Telegram без плашки «иноагента» в мае, ранее журналиста штрафовали за такие же нарушения. Он объявлен в розыск, в июле его заочно арестовали.
Поздняков.Подписаться
(ответить)
Как часто Вы записываете видео чтобы доказать, что Вы не завидуете Вагифу, что у Вас есть машина и деньги на эскорт?
https://ru.files.fm/u/gq5f8pj365
16.04.2020 20:37 #
mikkiynwa
Бичи, ездят на пежо, такие же хуесосы их защищают.
На минуточку, дауны. Камри я уже продал и купил Ауди а6)
Так что ссу в ваши завистливые рты.
Обратите внимание на руль этой Ауди А6, материал сидений и пидорский голосок как-будто автор видео не завидует Вагифу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий