Анонс матча Албания — Англия

В своем заключительном матче в отборе к Чемпионату Мира 2026 года сборная Англии сыграет на выезде с Албанией.

Англичане досрочно обеспечили себе выход на ЧМ-2026, еще до победы 2:0 над Сербией в минувший четверг.



Однако англичане выиграли все семь своих матчей в Группе K без единого пропущенного гола, что обязывает их соответствующим образом провести и заключительный поединок.



Несмотря на поражение 0:1 от Андорры в минувший четверг, албанцы гарантировали себе попадание в плей-офф.



- Албания проиграла все семь своих встреч с Англией, причем все семь пришлись на отборы к Чемпионатам Мира.



- Англичане выиграли все девять своих последних соревновательных матчей, не пропустив ни одного гола.



- Во время этих девяти побед в створ ворот англичан было нанесено только девять ударов, включая пять от сборной Греции.



- В отборе к ЧМ-2026 англичане провели четыре матча, когда их соперник ни разу не пробил в створ.



- Англичане выиграли все шесть последних выездных матчей, и это их лучшая серия с 1971 года.



- Албания не пропускает дома в отборочных матчах к большим турнирам уже восемь матчей кряду — с поражения 0:1 от Польши в октябре 2021.



- Англия забивала 5+ голов в трех выездных матчах кряду — впервые с мая 1938.



В преддверии этого выезда англичане отправили домой капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи, которого все еще беспокоит стопа. Ник Поуп и Энтони Гордон покинули расположение национальной команды ранее.



ЧМ-2026. Отборочный турнир. Группа K

Сборная Албании — сборная Англии

Тирана. Стадион "Арена Комбетаре". 20:00