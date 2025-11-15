Габриэль получил травму в сборной Бразилии

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс получил травму в товарищеском матче за сборную Бразилии.

В субботу бразильцы одержали победу 2:0 над Сенегалом на "Эмирейтс" благодаря голам Эстевао Виллиана и Каземиро в первом тайме.



Однако эта победа была омрачена вынужденной заменой Габриэля на 64-й минуте. Sky Sports полагает, что "канонир" получил мышечную травму в паховой области.



Потеря Габриэля рискует стать огромной проблемой для "Арсенала", которому после международного перерыва предстоят матчи против "Тоттенхэма", "Баварии" и "Арсенала".



Добавим, Габриэль сыграл каждую минуту каждого матча команды Микеля Артеты в этом сезоне Премьер-Лиги.