Конате: "Мое решение будет принято очень скоро"

Ибраима Конате Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате заявил, что его будущее прояснится в ближайшее время.

Контракт Конате по-прежнему истекает в конце сезона, и в последнее время насчет будущего Ибраимы появляются противоречивые слухи.

По словам Конате, его представители поддерживают диалог с "Ливерпулем", и вскоре станет ясно, остается 26-летний француз или уходит.

"За последнее время я видел много вещей в прессе вроде того, что "Ливерпуль" сделал мне новое предложение. Я не знаю, откуда это исходит. Мои агенты продолжают переговоры с "Ливерпулем". Надеюсь, мое решение будет принято очень скоро, и я смогу объявить об этом", — цитирует Конате Daily Mirror.




Конате, Ливерпуль

mihajlo   

15.11.2025 21:00

  skydreams 15.11.2025 22:03
    КОРОЛЬ! Лучший, как решишь, так и будет. Или станешь легендой Ливерпуля, или станешь лучшим защем мира где-то ещё, выбор только за тобой

  narcot 15.11.2025 21:02
    в реал только через деменцию пидопереса

