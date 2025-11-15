Конате: "Мое решение будет принято очень скоро"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате заявил, что его будущее прояснится в ближайшее время.

Контракт Конате по-прежнему истекает в конце сезона, и в последнее время насчет будущего Ибраимы появляются противоречивые слухи.



По словам Конате, его представители поддерживают диалог с "Ливерпулем", и вскоре станет ясно, остается 26-летний француз или уходит.



"За последнее время я видел много вещей в прессе вроде того, что "Ливерпуль" сделал мне новое предложение. Я не знаю, откуда это исходит. Мои агенты продолжают переговоры с "Ливерпулем". Надеюсь, мое решение будет принято очень скоро, и я смогу объявить об этом", — цитирует Конате Daily Mirror.