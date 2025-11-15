Хатчинсон предлагает убрать Салаха из основы "Ливерпуля"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дон Хатчинсон считает, что Кубок Африки может стать подходящим моментом, чтобы убрать нападающего Мохамеда Салаха из стартового состава "красных".
Выдающимся образом отыграв прошлый сезон, в этом Салах забил только пять голов в 16 матчах с учетом всех соревнований.
Уже в следующем месяце Салах уедет выступать за сборную Египта, и Хатчинсон предлагает главному тренеру Арне Слота этим воспользоваться, чтобы начать наигрывать вместе своих летних новичков в лице Флориана Вирца, Александера Исака и Уго Экитике.
"Если искать позитив в сложившейся ситуации, то каждая команда в Премьер-Лиге хотела бы обладать Вирцем, Исаком и Салахом. Теперь задача Слота в том, чтобы найти формулу, которая позволяет разместить в стартовом составе всех троих, а также Экитике, потому что вы не можете потратить так много денег на Вирца, Исака и Экитике и сказать им, что им придется сражаться за попадание в основу. Они должны быть игроками стартового состава".
"Я бы попробовал наигрывать всех троих от настоящего момента и до конца сезона, чтобы они набрали форму, забивали голы, обрели химию и улучшили положение команды в лиге. Знаю, это был бы большой переход, но так "Ливерпуль" обретет облик на годы вперед. На это я бы и ориентировался".
"Поэтому предстоит некомфортный разговор о том, почему и как Мо Салаха больше не должно быть в основе. Возможно, Кубок Африки стал бы подходящим временем, чтобы попробовать это", — цитирует Хатчинсона Daily Mirror.
15.11.2025 19:00
Просмотров: 38
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: